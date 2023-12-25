Губернатор Псковской области назвал ключевые инвестпроекты 2024 года

12:24, 25 декабря 2023, ПАИ

Реализуемая инвестиционная политика приносит свои результаты, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на сессии областного Собрания с бюджетным посланием в понедельник, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

По итогам 10 месяцев 2023 года индекс промышленного производства в Псковской области составил 108,4% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил он.

«В следующем году дальнейший рост обеспечат новые проекты, которые мы готовы поддержать, прежде всего, налоговыми льготами», – отметил Михаил Ведерников и назвал ряд ключевых проектов 2024 года.

В частности, «СКТ Групп» закончит работы по увеличению объёмов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции «Севкабель». Объём инвестиций составит 4,2 млрд рублей.

Ожидается завершение инвестпроекта по производству промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов. Это импортозамещающий проект великолукского аккумуляторного завода «Импульс» стоимостью 2,9 млрд рублей.

«В Пскове начнётся строительство нового парка аттракционов на берегу реки Великой. Объём инвестиций составит 860 миллионов. В первом квартале следующего года планируется ввод в эксплуатацию промышленного технопарка «Агрополис». Это двухлетний проект, который реализуется при поддержке Минэкономразвития. Его совокупная стоимость составит 568 миллионов рублей. Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры. Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, влияющих на здоровье и продуктивность животных», – также отметил глава региона.

«По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в этом году построено 11 модульных некапитальных отелей на 179 номеров. В следующем году планируется ещё семь проектов на 186 номеров», – добавил он.