Дмитрий Быстров объяснил прекращение подвоза пассажиров к автостанции Острова на маршрутке №152

16:13, 26 декабря 2023, ПАИ

Ситуацию, связанную с прекращением подвоза пассажиров к автостанции Острова на маршрутке № 152, прокомментировал ПАИ глава Островского района Дмитрий Быстров.

«Вопрос прорабатывается, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. И затрагивает интересы как широкого круга граждан, так и юридических лиц», – отметил Дмитрий Быстров.

С 2020 года перевозчик – индивидуальный предприниматель, перевозя пассажиров по маршруту № 152 Остров – Псков, подвозил жителей города из микрорайонов Остров-2 и Остров-3 к автовокзалу. Причём делалось это по собственной инициативе ИП, объяснил глава района.

«Однако выяснилось, что подобные действия перевозчика противоречат действующему расписанию и карте маршрута, поэтому с 11 декабря 2023 года было принято решение о прекращении подвоза и в настоящее время отправление автобусов осуществляется от автовокзала города Острова. Сейчас перевозчик в рабочем диалоге с региональным комитетом по транспорту и дорожному хозяйству. Ситуация на контроле. Безусловно, хочется, чтобы всё разрешилось в пользу островичей и доставка к автостанции из Остров-2 и Острова-3 была восстановлена», – заключил Дмитрий Быстров.