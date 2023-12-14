Мороженое со спиртным приравняют к другим видам алкогольной продукции

13:41, 14 декабря 2023, ПАИ

Алкогольное мороженое приравняют к другим видам алкогольной продукции и запретят несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

Мороженое с содержанием этилового спирта более 0,5 % будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, на его оборот будут распространяться обязательные требования.

Минздрав поддержал меры по снижению потребления спиртного. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что алкогольное мороженое должно быть недоступно для несовершеннолетних.

Ранее глава Центра федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечал, что алкогольное мороженое не имеет никакого отношения к алкогольной продукции и на него не следует распространять ограничения по продажам.