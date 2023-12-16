В России планируют сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека

20:57, 16 декабря 2023, ПАИ

Правительство России утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя в период до 2030 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Ожидается, что через шесть лет на каждого жителя будет приходиться 7,8 литра этанола в год, сейчас этот показатель составляет 8,9 литра. Снижение потребления алкоголя приведёт к сокращению заболеваемости, инвалидности и смертности, считают в ведомстве.

Поставленная цель будет достигаться через укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью. Также планируется сокращение нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт.

Напомним, что Псковская область заняла 36-е место в рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Первое место заняла Чеченская Республика, второе – Дагестан, а третье – Ингушетия.

Ранее сообщалось, что мороженое со спиртным приравняют к другим видам алкогольной продукции и запретят продавать несовершеннолетним. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости запретить продажу алкоголя в жилых домах. По его словам, законопроект о запрете «наливаек» в многоквартирных домах будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Ранее также отмечалось, что молодёжь тратит на алкоголь к Новому году больше, чем старшее поколение. При этом мужчины на единовременную покупку алкогольной продукции тратят чуть больше – 4095 рублей, в то время как женщины – 3035 рублей. По мнению врача, большая склонность мужчин, чем женщин, к злоупотреблению алкоголем является одной из причин, почему они живут меньше. В связи с этим эксперт дала мужчинам совет, как увеличить продолжительность жизни.