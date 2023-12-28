Противодроновое ружьё передал островским военным Дмитрий Быстров

10:04, 28 декабря 2023, ПАИ

Глава Островского района Дмитрий Быстров передал военнослужащим Островского гарнизона противодроновое ружьё. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Встретился с представителями командования Островского гарнизона и передал военнослужащим противодроновое ружьё. Устройство борьбы с беспилотными летательными аппаратами было приобретено на средства одного неравнодушного патриота, инвестора, который работает на территории муниципалитета», – отметил Дмитрий Быстров.

Начальник Островского гарнизона полковник Алексей Кузьминых отметил, что противодроновое ружьё будет использовано как дополнительный эффективный инструмент в арсенале средств обеспечения безопасности военных и особо важных вспомогательных гражданских объектов.

От имени военнослужащих Островского гарнизона Алексей Кузьминых поблагодарил всех, кто поддерживает и в меру своих сил и возможностей помогает защитникам Родины, тем самым демонстрируя добровольную вовлеченность в обеспечение безопасности и суверенитета России. «Со своей стороны благодарю всех неравнодушных людей», – заключил Дмитрий Быстров.