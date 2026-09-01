Завершён монтаж пролётного строения на мосту через реку Гдовку

12:09, 01 сентября 2026, ПАИ

Капитальный ремонт моста через реку Гдовку продолжается на 117-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье. Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Мост длиной 30,1 погонного метра будет установлен на свайном основании. Специалисты уже завершили монтаж балок пролётного строения на мосту. Его выполнили из предварительно напряжённых балок.

В рамках капитального ремонта также планируется уложить дорожную одежду на подходах, обустроить водоотвод с проезжей части, смонтировать сопряжения моста с насыпями подходов, установить локальные очистные и регуляционные сооружения. Для повышения безопасности на мосту появятся новые барьерные и перильные ограждения.

Напомним, трасса, на которой находится мост, входит в опорную сеть региона и связывает Псковскую и Ленинградскую области.

Всего на ремонт выделено более 200 млн рублей. Завершить работы планируют в ноябре. Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».