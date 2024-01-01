Петарды попали в лицо двум детям в Петербурге

23:45, 01 января 2024, ПАИ

Петарды прилетели в лицо двум детям в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, сообщает «Фонтанка».

11-летнему мальчику взорвавшаяся петарда попала в лицо и по касательной задела глаз. У пострадавшего диагностировали контузию правого глаза, ожог правой щеки и окологлазничной области. Его поместили в стационар.

На проспекте Энтузиастов ночью от петарды пострадала семилетняя девочка, которая получила ожоги лица. Отмечается, что девочка пострадала по собственной неосторожности.

Ранее сообщалось, что в Туле женщины не смогли ограбить магазин, избили охранника ёлкой и выломали двери.

Кроме того, в Иваново неизвестные обстреляли пиротехникой жилой дом.

Напомним также, девятилетний школьник из Санкт-Петербурга выдумал историю про педофила из-за порванной варежки.