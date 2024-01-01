Петарды попали в лицо двум детям в Петербурге
Петарды прилетели в лицо двум детям в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь, сообщает «Фонтанка».
11-летнему мальчику взорвавшаяся петарда попала в лицо и по касательной задела глаз. У пострадавшего диагностировали контузию правого глаза, ожог правой щеки и окологлазничной области. Его поместили в стационар.
На проспекте Энтузиастов ночью от петарды пострадала семилетняя девочка, которая получила ожоги лица. Отмечается, что девочка пострадала по собственной неосторожности.
Ранее сообщалось, что в Туле женщины не смогли ограбить магазин, избили охранника ёлкой и выломали двери.
Кроме того, в Иваново неизвестные обстреляли пиротехникой жилой дом.
Напомним также, девятилетний школьник из Санкт-Петербурга выдумал историю про педофила из-за порванной варежки.
Двух псковичей задержали росгвардейцы за кражу продуктов из магазина за несколько часов до Нового года
16-летнюю девушку госпитализировали после ДТП с участием такси и «газели» в Псковском районе