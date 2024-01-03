659 случаев незаконного ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пресекли на границе в Псковской области

17:57, 03 января 2024, ПАИ

659 случаев незаконного ввоза продукции растительного происхождения в ручной клади и багаже пассажиров пресекли на границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основным видом нарушений стало отсутствие фитосанитарного сертификата на перевозимую продукцию и нарушение временных ограничений о запрете поставок растительной продукции с территории определённых государств. Всего сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить 3,6 тонны и 2 401 штуку подкарантинной продукции.

С нарушениями законодательства в сфере карантина растений на территорию России пытались ввезти яблоки, ягоды, фрукты, овощи, цитрусовые, картофель, семенной и посадочный материал, горшечные растения, рассаду овощных культур, а также луковицы цветочных растений.

Вся указанная продукция растительного происхождения возвращена на сопредельные территории, уточнили в ведомстве.