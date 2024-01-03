В Новосокольниках открылся пункт сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

22:17, 03 января 2024, ПАИ

В Новосокольниках открылся пункт сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина сегодня, 3 января. Об этом ПАИ сообщили в администрации Новосокольнического района.

Сбор подписей начался в местной общественной приёмной партии «Единая Россия» по адресу: улица Партизанская,10 (вход через книжный магазин «Мир печати»). Подобные пункты ведут свою работу во всех районах Псковской области.

В праздничные дни отдать свою подпись в поддержку выдвижения кандидата можно 4, 5, 6 и 8 января с 10:00 до 12:00. А начиная с 9 января пункты по всей области будут работать с 10:00 до 17:00.

Ранее сообщалось, что ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках.