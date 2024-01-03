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Политика

Ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках

Ещё одна точка сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России открылась в Великих Луках сегодня, 3 января, передаёт корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках. Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Великолучане смогут прийти и поставить свою подпись в общественной приёмной партии «Единая Россия», расположенной на улице Некрасова, 10. Телефон для связи (8 811-53) 4-80-11.

Одной из первых, кто сегодня поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина, стала пенсионерка Любовь Соловьёва.

«Я никогда не сомневалась и считала, что наш президент самый достойный среди тех, кто претендует на эту должность. Я за президента обеими руками», – прокомментировала великолучанка.

В праздничные дни пункт сбора подписей в Великих Луках будет работать 3, 4, 5, 6 и 8 января с 10:00 до 16:00. Напомним, ещё две точки расположены в торговых центрах «Апельсин» и «Весна», они работают с 17:00 до 20:00.

Отметим, что свою подпись в поддержку выдвижения Владимира Путина можно оставить также в Пскове: в «Акваполисе», «Империале» и «Максимусе».

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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