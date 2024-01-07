Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове почти восстановлена

22:44, 07 января 2024, ПАИ

Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове практически восстановлена, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В домах № 14, 14а и 16 на улице Коммунальной восстановлена подача холодной воды. Без водоснабжения остаётся дом № 12, переключить его на резервный источник не удалось. Требуется срочный раскоп для устранения прорыва водопровода», – написал глава города.

По его словам, работы осложнены большим количеством инженерных сетей в зоне прорыва.

«Инициировал экстренное совещание всех собственников сетей на месте аварии. Проработали тактику. Работы начались, но их продолжительность пока неизвестна», – подчеркнул Борис Елкин.

Напомним, сегодня на улице Коммунальной в Пскове прорвало трубопровод холодного водоснабжения.