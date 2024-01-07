Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове почти восстановлена
Подача холодной воды на улице Коммунальной в Пскове практически восстановлена, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
«В домах № 14, 14а и 16 на улице Коммунальной восстановлена подача холодной воды. Без водоснабжения остаётся дом № 12, переключить его на резервный источник не удалось. Требуется срочный раскоп для устранения прорыва водопровода», – написал глава города.
По его словам, работы осложнены большим количеством инженерных сетей в зоне прорыва.
«Инициировал экстренное совещание всех собственников сетей на месте аварии. Проработали тактику. Работы начались, но их продолжительность пока неизвестна», – подчеркнул Борис Елкин.
Напомним, сегодня на улице Коммунальной в Пскове прорвало трубопровод холодного водоснабжения.
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