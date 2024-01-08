Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Дновском районе
Жилой дом на две семьи сгорел в деревне Морино в Дновском районе. Хозяйка одной из половин дома погибла при пожаре, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Погибшей было 95 лет.
Семья во второй половине дома не пострадала, но дом для жилья непригоден.
Предварительной причиной возгорания названа аварийная работа печного отопления.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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