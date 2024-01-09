На трассе в Новгородской области после массового ДТП восстановили движение

08:46, 09 января 2024, ПАИ

Движение на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области после массового ДТП восстановлено. Об этом сообщает Минтранс региона.

«На 526-м километре скоростной магистрали, где вчера произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, завершены все оперативные мероприятия. На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия», – отмечается в сообщении.

Напомним, что ДТП произошло 8 января. Сотрудники Госавтоинспекции оформили на месте 17 ДТП с участием 66 машин.