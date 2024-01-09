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Происшествия

Четырёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

В Псковской области установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Ночью 1 января в Пскове у дома на улице Петровской дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Renault. Выяснилось, что иномаркой управлял 52-летний пскович, находившийся в нетрезвом состоянии.

В Великих Луках в тот же день на проспекте Гагарина задержали 21-летнего местного жителя на автомобиле Volkswagen. Здесь же ночью 2 января на улице Мелиораторов инспекторы остановили для проверки ВАЗ-2121. Как оказалось, за рулём находился пьяный 46-летний великолучанин. Ещё одного пьяного водителя задержали вечером 2 января в Бежаницах.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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