Кол-центр и приёмная избирательного штаба Путина начали работу
Кол-центр и общественная приёмная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте putin2024.ru.
Теперь россияне могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85.
Вопрос или пожелание можно оставить и по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru.
Кроме того, россияне могут передать свои предложения и пожелания в общественную приёмную кандидата. Она находится в Москве на улице Покровка, 47 и работает с 10:00 до 17:00 со вторника по субботу включительно.
Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.
Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Николая Харитонова (от КПРФ), Леонида Слуцкого (от ЛДПР) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»).
В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России продолжается в Пскове
Жители Псковской области в общественных приёмных «Единой России» оставляют подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина
Ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках
Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работают на базе приёмных «Единой России» в Псковской области