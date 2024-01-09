Кол-центр и приёмная избирательного штаба Путина начали работу

13:18, 09 января 2024, ПАИ

Кол-центр и общественная приёмная избирательного штаба Владимира Путина начали свою работу, сообщается на сайте putin2024.ru.

Теперь россияне могут передать свои предложения и наказы кандидату на должность президента РФ Владимиру Путину по единому федеральному круглосуточному многоканальному телефону 8-800-301-21-85.

Вопрос или пожелание можно оставить и по адресу электронной почты: vopros@putin2024.ru.

Кроме того, россияне могут передать свои предложения и пожелания в общественную приёмную кандидата. Она находится в Москве на улице Покровка, 47 и работает с 10:00 до 17:00 со вторника по субботу включительно.

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Николая Харитонова (от КПРФ), Леонида Слуцкого (от ЛДПР) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»).