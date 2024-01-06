В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина

19:22, 06 января 2024, ПАИ

В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на должность президента РФ, сообщили в избирательном штабе кандидата.

Сбором подписей занимаются представители волонтёрских организаций, ОНФ и партии «Единая Россия» во всех регионах Российской Федерации, в том числе в муниципалитетах Псковской области.

Точки сбора подписей работают в областном центре. Их можно посетить в Пскове: в «Акваполисе», «Империале» и «Максимусе». Ранее сообщалось, что ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках. В праздничные дни пункт сбора подписей в Великих Луках работает 6 и 8 января с 10:00 до 16:00. Напомним, ещё две точки в Великих Луках расположены в торговых центрах «Апельсин» и «Весна», они работают с 17:00 до 20:00.

Поставить подпись в поддержку Владимира Путина можно в региональном штабе кандидата – адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, в региональных и местных отделениях партии «Единая Россия», а также в мобильных точках сбора подписей.