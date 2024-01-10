Более пяти тысяч зрителей посетили Псковский драмтеатр в новогодние праздники

14:12, 10 января 2024, ПАИ

Более пяти тысяч зрителей посетили Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина в новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

«Посещаемость была стопроцентной. Мы приняли столько зрителей, сколько могли вместить наши залы. Традиционно в праздники было много туристов: театр получил положительные отзывы от гостей из Москвы, Петербурга, Сочи, Нижнего Новгорода, с Урала и из других уголков страны», – отметили в пресс-службе театра.

В совместной акции Псковского театра драмы и «Почты России» поучаствовали сотни зрителей: более 500 открыток с изображением театра отправились в разные города России.

Всего за новогоднюю кампанию драмтеатр представил 50 спектаклей – утренние, дневные и вечерние (вплоть до шести показов в день). Из них 22 – праздничные представления для детей, которые включали в себя спектакль «Пиратский Новый год» и интермедию у ёлки. Спектакль «Пиратский Новый год» поставил псковский режиссёр Александр Суховский по пьесе драматурга Дамира Салимзянова. В нём были заняты ведущие артисты театра (лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Анна Шуваева, Андрей Ярославлев) и студенты Псковского областного колледжа искусств.