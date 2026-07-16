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Общество

Власти Псковской области продолжают работать над наращиванием поставок топлива на АЗС

В Псковской области сохраняется напряжённая ситуация с обеспечением топливом. Власти продолжают работать над наращиванием поставок бензина на АЗС, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Договорились ещё с одной компанией об увеличении объёмов, но технически это произойдёт только на следующей неделе», – отметил Михаил Ведерников.

В опубликованном видео губернатор ответил на ряд актуальных вопросов жителей: в частности, рассказал о сроках завершения разделения АЗС по госномерам, объяснил, почему на некоторых заправках в Пскове работает лишь по одной колонке, а также прокомментировал просьбу выделить отдельные колонки для заправки дизельным топливом.

«Большую проблему сегодня представляют те, кто колесит по заправкам и по нескольку раз в день заливают канистры. Работа с ними будет вестись принципиальная – подробнее расскажу завтра», – добавил губернатор.

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