Псковские врачи спасли десятилетнего мальчика с острым серозным менингитом

22:38, 15 июля 2026, ПАИ

Врачи Псковской областной инфекционной клинической больницы (ПОИКБ) успешно вылечили десятилетнего мальчика с острым серозным менингитом, вызванным энтеровирусом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОИКБ.

Ребёнка доставили в приёмное отделение на машине скорой помощи с жалобами на головную боль, тошноту, многократную рвоту и повышение температуры до 37,5 градуса. Как уточнили в медучреждении, за сутки до госпитализации у мальчика появились первые симптомы – головная боль и однократная рвота. Родители самостоятельно дали ребёнку лекарства без назначения врача, но состояние стремительно ухудшалось. После первого вызова скорой помощи облегчения не наступило, и при повторном вызове ребёнка направили в ПОИКБ.

В приёмном покое мальчика осмотрел дежурный врач – пациента незамедлительно госпитализировали в детское инфекционное отделение с подозрением на нейроинфекцию. Была проведена консультация врача‑невролога Детской областной клинической больницы. По медицинским показаниям ребёнку выполнили люмбальную пункцию, а полученный биоматериал направили в лабораторию на общий анализ, ПЦР‑диагностику и бактериологический посев.

Первоначально результаты анализов указывали на гнойный менингит: клинический анализ ликвора показал повышение нейтрофилов. Пациенту назначили антибактериальную терапию. Однако дальнейшие исследования внесли коррективы в тактику лечения: ПЦР‑исследование выявило РНК энтеровируса, а бактериологический посев подтвердил отсутствие бактерий. На этом основании врачи отменили антибиотики и назначили противовирусные препараты. Окончательный диагноз – острый серозный менингит, вызванный энтеровирусом, средней степени тяжести.

В ходе лечения была проведена повторная люмбальная пункция, которая зафиксировала, что все показатели вернулись к норме. После завершения терапии, проведённой в соответствии с клиническими рекомендациями, и осмотра неврологом ребёнка выписали в удовлетворительном состоянии. Родителям дали рекомендации по амбулаторному лечению и наблюдению.