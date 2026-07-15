Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские врачи спасли десятилетнего мальчика с острым серозным менингитом

Врачи Псковской областной инфекционной клинической больницы (ПОИКБ) успешно вылечили десятилетнего мальчика с острым серозным менингитом, вызванным энтеровирусом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПОИКБ.

Изображение предоставлено ПОИКБ

Ребёнка доставили в приёмное отделение на машине скорой помощи с жалобами на головную боль, тошноту, многократную рвоту и повышение температуры до 37,5 градуса. Как уточнили в медучреждении, за сутки до госпитализации у мальчика появились первые симптомы – головная боль и однократная рвота. Родители самостоятельно дали ребёнку лекарства без назначения врача, но состояние стремительно ухудшалось. После первого вызова скорой помощи облегчения не наступило, и при повторном вызове ребёнка направили в ПОИКБ.

В приёмном покое мальчика осмотрел дежурный врач – пациента незамедлительно госпитализировали в детское инфекционное отделение с подозрением на нейроинфекцию. Была проведена консультация врача‑невролога Детской областной клинической больницы. По медицинским показаниям ребёнку выполнили люмбальную пункцию, а полученный биоматериал направили в лабораторию на общий анализ, ПЦР‑диагностику и бактериологический посев.

Первоначально результаты анализов указывали на гнойный менингит: клинический анализ ликвора показал повышение нейтрофилов. Пациенту назначили антибактериальную терапию. Однако дальнейшие исследования внесли коррективы в тактику лечения: ПЦР‑исследование выявило РНК энтеровируса, а бактериологический посев подтвердил отсутствие бактерий. На этом основании врачи отменили антибиотики и назначили противовирусные препараты. Окончательный диагноз – острый серозный менингит, вызванный энтеровирусом, средней степени тяжести.

В ходе лечения была проведена повторная люмбальная пункция, которая зафиксировала, что все показатели вернулись к норме. После завершения терапии, проведённой в соответствии с клиническими рекомендациями, и осмотра неврологом ребёнка выписали в удовлетворительном состоянии. Родителям дали рекомендации по амбулаторному лечению и наблюдению.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июля 2026

Власти Псковской области продолжают работать над наращиванием поставок топлива на АЗС
15 июля 2026

Михаил Ведерников поздравил жителей Опочецкого района с 82-й годовщиной освобождения края
15 июля 2026

Полы отремонтировали в храме Вознесения Господня в Порховском округе

15 июля 2026

В Себежском укрепрайоне обнаружили останки советского солдата
15 июля 2026

Псковские врачи спасли десятилетнего мальчика с острым серозным менингитом
15 июля 2026

В Опочке пройдёт областной конкурс «Золотой микрофон»
15 июля 2026

Работу фонда «Защитники Отечества» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
15 июля 2026

Духову Гору в Опочецком округе посетили псковские депутаты

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...