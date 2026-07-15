Михаил Ведерников поздравил жителей Опочецкого района с 82-й годовщиной освобождения края

23:54, 15 июля 2026, ПАИ

Опочецкий район отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 15 июля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил ​жителей с памятной датой.

«Годы Великой Отечественной войны стали тяжелейшим испытанием для нашего края. С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем подвиг советских людей: тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, в партизанских отрядах и подполье, а затем возрождал из руин города и сёла. Мы гордимся героями Великой Отечественной войны и нашими современниками – участниками специальной военной операции, которые сейчас защищают национальные интересы России», – написал глава региона в MAX.

Он пожелал всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, а воинам на передовой – сил, мужества, успехов и скорейшего возвращения домой.