В Себежском укрепрайоне обнаружили останки советского солдата

22:59, 15 июля 2026, ПАИ

Под обломками железобетона на нижнем уровне в «песочном» доте Себежского укрепрайона обнаружены останки советского солдата, погибшего 5 июля 1941 года. Находку сделали участники 16-й поисковой экспедиции «Вахта Памяти», сообщили ПАИ в пресс-службе РТУ МИРЭА.

Работу проводили студенты Студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» (базовый вуз – РТУ МИРЭА) совместно с поисковым отрядом «Забытый батальон»

Мероприятия на этом объекте проводятся с 2023 года. Дот, получивший у поисковиков название «Песок», представляет собой сложное инженерное сооружение, разбор завалов которого требует колоссальных усилий. За время работы на данном объекте добровольцами извлечено из завалов дота более 50 кубометров песка, десятки тонн металлической арматуры и обломков железобетона. Вся эта колоссальная работа была проделана ради одной цели: установить историческую истину событий начала Великой Отечественной войны. Именно здесь в первые дни июля 1941 года шли ожесточённые бои с частями немецкой дивизии «Мёртвая голова», наступавшей на Себеж.

«85 лет он ждал нашего появления на его позиции. Сейчас ведём работы там, где обнаружены основные останки. Боец может оказаться не один – он погиб во время боя», – рассказал командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Себежский укрепрайон – система оборонительных сооружений на юге Псковской области, созданная в предвоенные годы. Бои в его полосе продолжались с 6 по 11 июля 1941 года. До сих пор в лесах и полях укрепрайона поисковики находят неучтённые захоронения и останки советских воинов, десятилетиями считавшихся пропавшими без вести.

«Себежский укрепрайон – одно из ключевых направлений патриотических экспедиций «Команды Арктики». Мы ежегодно отправляем сюда студентов, чтобы они могли прикоснуться к истории и внести вклад в сохранение памяти о героях Великой Отечественной. Это важнейшая часть нашей воспитательной работы, и мы будем поддерживать эти выезды и дальше», – прокомментировал проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов.

А вечером для участников экспедиции состоялся показ документального фильма «Цитадель», посвящённого истории казахстанского парня – правнука героя-защитника Брестской крепости Касыма Жерменова. Значительная часть фильма снималась в Батово, на тех же дотах, где сейчас работают поисковики. Фильм посмотрели вместе с московскими студентами гости из Казахстана, прибывшие в составе «Команды Арктики» для участия в проекте «Укрепрайон».

Студенческий экспедиционный корпус «Команда Арктики» – масштабный межвузовский проект, основанный на базе РТУ МИРЭА. Он объединяет 116 вузов из 53 регионов России с целью вовлечения молодёжи в исследовательскую и экспедиционную деятельность. На сегодняшний день участники корпуса провели более 200 экспедиций по всей стране, включая работы в Арктике, на Байкале, Алтае, Соловках, Сахалине и в других регионах России.

Работы в Себежском укрепрайоне для «Команды Арктики» и отряда «Забытый батальон» уже стали традицией. Это далеко не первая значимая находка за годы совместных экспедиций, отметили организаторы. Так, в ходе 13-й и 14-й «Вахт Памяти» студентам и поисковикам уже удавалось поднять останки нескольких красноармейцев. Например, осенью 2025 года в том же «песочном» доте были обнаружены останки четверых бойцов, а также крышка от котелка с инициалами «МС». Всего же за время проведения экспедиций при участии «Команды Арктики» из земли Себежского укрепрайона были подняты останки более 20 бойцов, и эта работа продолжается.