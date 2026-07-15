Полы отремонтировали в храме Вознесения Господня в Порховском округе

23:32, 15 июля 2026, ПАИ

Реставраторы закончили работы по устройству полов в храме Вознесения Господня в Бельском Устье (Порховский округ). Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова и Псковской области».

Храм Вознесения Господня – крупнейший вотчинный храм в Псковской области. Его построили в 1796 году в имении Бельское Устье Порховского уезда по прошению и на средства полковника Преображенского полка Артамона Осиповича Кожина. Церковь оставалась действующей до 1960‑х годов, а затем более полувека находилась в заброшенном состоянии.

Реставрацию начали в 2018 году – она проходила в три этапа с большими перерывами. АНО «Возрождение» приступило к работе с памятником архитектуры в 2023 году. Сейчас специалисты завершили основную часть ремонтно‑реставрационных работ. Мастера привели в порядок внешние и внутренние элементы храма: от кровли и стен до алтаря и лепного декора.

Объект считают уникальным: по конструктивному решению и декоративному оформлению ему нет аналогов в регионе.