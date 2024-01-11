Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках

Неизвестные украли две скамейки из парка в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в муниципальном предприятии «Зеленхоз».

Неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках. Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Сегодня утром специалисты предприятия обнаружили пропажу двух скамеек, которые были расположены в парке в районе Краснофлотской набережной.

В связи с этим великолучан просят бережнее относиться к муниципальному имуществу, а также сообщать о любых случаях вандализма или краж в полицию.

Кроме того, по данному происшествию управление ЖКХ администрации Великих Лук направит заявление в правоохранительные органы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу улица Гастелло, 5а или позвонить по телефонам: 5-27-94 или 02.

Ранее в Великих Луках неизвестные испортили детскую площадку, а также новогоднюю инсталляцию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Более 4,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками
11 января 2024

Неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках
10 января 2024

Более 40 нарушителей задержали псковские пограничники за минувшие праздники
10 января 2024

Два автомобиля столкнулись в центре Пыталова
10 января 2024

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Пыталово
10 января 2024

Псковичу грозит до десяти лет тюрьмы за вооружённую кражу энергетика из магазина
10 января 2024

Житель Дедовичского района в новогоднюю ночь угодил в больницу, пытаясь выстрелить из ружья фейерверком
10 января 2024

Три пожара произошло в Псковской области за сутки

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...