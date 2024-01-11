Неизвестные похитили скамейки из парка в Великих Луках

09:56, 11 января 2024, ПАИ

Неизвестные украли две скамейки из парка в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в муниципальном предприятии «Зеленхоз».

Сегодня утром специалисты предприятия обнаружили пропажу двух скамеек, которые были расположены в парке в районе Краснофлотской набережной.

В связи с этим великолучан просят бережнее относиться к муниципальному имуществу, а также сообщать о любых случаях вандализма или краж в полицию.

Кроме того, по данному происшествию управление ЖКХ администрации Великих Лук направит заявление в правоохранительные органы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о данном инциденте, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по адресу улица Гастелло, 5а или позвонить по телефонам: 5-27-94 или 02.

Ранее в Великих Луках неизвестные испортили детскую площадку, а также новогоднюю инсталляцию.