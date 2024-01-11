Дачный дом сгорел в Великолукском районе

13:54, 11 января 2024, ПАИ

Дачный дом сгорел в СНТ «Чайка» Великолукского района, сообщает газета «Наш путь» со ссылкой на ОНД и ПР по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам.

Сообщение о возгорании поступило 11 января в 2:59. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и 13 человек. В результате пожара полностью сгорел дачный дом и повреждена кровля соседнего.

При пожаре погибших и травмированных людей нет.

В настоящее время проводится проверка по установлению точной причины пожара.