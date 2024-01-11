Псковичка стала призёром межрегиональных соревнований по лыжным гонкам

16:21, 11 января 2024, ПАИ

Псковичка Карина Смирнова заняла второе место в межрегиональных соревнованиях по лыжным гонкам «Рождественская гонка». Соревнования проходили в биатлонном комплексе «Чайка» в Смоленской области 8 и 9 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсменка добилась такого результата на дистанции в три километра.

Напомним, что 14 января в Мальской долине состоится Кубок ветеранов Пскова по лыжным гонкам.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».