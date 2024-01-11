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Спорт

Кубок ветеранов Пскова по лыжным гонкам пройдёт в Мальской долине

Третий этап Кубка ветеранов по лыжным гонкам пройдёт на нижней трассе Мальской долины в Печорском районе 14 января. Об этом ПАИ сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта Пскова.

Кубок ветеранов Пскова по лыжным гонкам пройдёт в Мальской долине. Фото: группа общества ветеранов лыжного спорта Пскова в соцсети «ВКонтакте»

В стартах примут участие около 80 спортсменов из Пскова, Псковского района, Печор и Струг Красных. Они будут состязаться в гонке на дистанции в десять километров.

Регистрация участников пройдёт в помещении проката центра до 10:30. Начало гонки состоится в 11:00.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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