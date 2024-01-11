Кубок ветеранов Пскова по лыжным гонкам пройдёт в Мальской долине
Третий этап Кубка ветеранов по лыжным гонкам пройдёт на нижней трассе Мальской долины в Печорском районе 14 января. Об этом ПАИ сообщили в обществе ветеранов лыжного спорта Пскова.
В стартах примут участие около 80 спортсменов из Пскова, Псковского района, Печор и Струг Красных. Они будут состязаться в гонке на дистанции в десять километров.
Регистрация участников пройдёт в помещении проката центра до 10:30. Начало гонки состоится в 11:00.
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