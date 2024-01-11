Квартира загорелась на улице Труда в Пскове

21:45, 11 января 2024, ПАИ

Возгорание произошло в квартире на первом этаже в доме № 39 на улице Труда в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.

Отмечается, что из пожара удалось спасти 12 человек, в том числе одного ребёнка.