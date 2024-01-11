Квартира загорелась на улице Труда в Пскове
Возгорание произошло в квартире на первом этаже в доме № 39 на улице Труда в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание.
Отмечается, что из пожара удалось спасти 12 человек, в том числе одного ребёнка.
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