Более миллиона рублей отдали жители Псковской области подставным брокерам и менеджерам

11:04, 12 января 2024, ПАИ

Жители Великих Лук и Пыталово, поддавшись на различные уловки мошенников, лишились более миллиона рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона звонили незнакомцы. Представившись брокерами и менеджерами, они предложили псковичам получить дополнительный заработок, вложившись в инвестиции или перепродавая товары. Введя псковичей в заблуждение, махинаторы завладели их деньгами.

Другие мошенники похитили деньги у пенсионерки, пообещав, что помогут освободить её родственницу от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.

Всего жители региона не досчитались свыше миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведётся следствие.