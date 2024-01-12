Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном медиарейтинге «Псковской правды»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном топ-30 медиарейтинга «Псковской правды». Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Дмитрий Шахов занимает восьмое место с медиаиндексом 1 801, а Армен Мнацаканян – девятое с медиаиндексом 1 636. Их позиции в топ-30 в декабре 2023 года выросли на 16 и 18 строчек соответственно.

Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном медиарейтинге. Инфографика Кирилла Гавриленко

Одним из самых заметных медиасюжетов с участием псковского омбудсмена стала его встреча с начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым. В ходе неё они подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Армен Мнацаканян рассказывал СМИ о работе фракции «Единой России» в областном Собрании, принял участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, а также участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

Кроме того, Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян вошли в топ-10 федерального медиарейтинга. Правозащитник занял в нём девятое место (медиаиндекс 122), парламентарий – десятое место (медиаиндекс 104).

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>













12 января 2024

Первое интервью года Михаил Ведерников дал «Первому Псковскому»
12 января 2024

Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 45%
12 января 2024

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания пройдёт 16 января
12 января 2024

Депутат Алексей Форш отметил включённость псковичей в сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
11 января 2024

Олег Брячак поставил подпись в поддержку Владимира Путина
11 января 2024

Жители Псковской области приходят в избирательный штаб Путина отдать свои подписи
11 января 2024

Глава Пскова Борис Елкин занял второе место в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО
10 января 2024

Лекцию по истории для псковской молодёжи провели в региональном штабе Владимира Путина

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...