Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном медиарейтинге «Псковской правды»

17:52, 12 января 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном топ-30 медиарейтинга «Псковской правды». Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Дмитрий Шахов занимает восьмое место с медиаиндексом 1 801, а Армен Мнацаканян – девятое с медиаиндексом 1 636. Их позиции в топ-30 в декабре 2023 года выросли на 16 и 18 строчек соответственно.

Одним из самых заметных медиасюжетов с участием псковского омбудсмена стала его встреча с начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым. В ходе неё они подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

Армен Мнацаканян рассказывал СМИ о работе фракции «Единой России» в областном Собрании, принял участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, а также участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону СВО.

Кроме того, Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян вошли в топ-10 федерального медиарейтинга. Правозащитник занял в нём девятое место (медиаиндекс 122), парламентарий – десятое место (медиаиндекс 104).

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».