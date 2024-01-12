Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном медиарейтинге «Псковской правды»
Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян улучшили свои позиции в региональном топ-30 медиарейтинга «Псковской правды». Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».
Дмитрий Шахов занимает восьмое место с медиаиндексом 1 801, а Армен Мнацаканян – девятое с медиаиндексом 1 636. Их позиции в топ-30 в декабре 2023 года выросли на 16 и 18 строчек соответственно.
Одним из самых заметных медиасюжетов с участием псковского омбудсмена стала его встреча с начальником УМВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым. В ходе неё они подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве.
Армен Мнацаканян рассказывал СМИ о работе фракции «Единой России» в областном Собрании, принял участие в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, а также участвовал в отправке гуманитарной помощи в зону СВО.
Кроме того, Дмитрий Шахов и Армен Мнацаканян вошли в топ-10 федерального медиарейтинга. Правозащитник занял в нём девятое место (медиаиндекс 122), парламентарий – десятое место (медиаиндекс 104).
Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».
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