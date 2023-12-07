Псковский омбудсмен и региональное УМВД подписали соглашение

10:10, 07 декабря 2023, ПАИ

Рабочую встречу, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве, провели начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов. Об этом омбудсмен сообщил ПАИ.

Стороны рассмотрели итоги ежегодного доклада регионального омбудсмена за 2022 год о соблюдении прав и свобод граждан в Псковской области, а также затронули состояние с соблюдением прав жителей региона в 2023 году в сфере, относящейся к компетенции органов внутренних дел.

Кроме того, Дмитрий Шахов проинформировал Алексея Овсянникова о количестве и тематике обращений жителей региона по деятельности органов полиции в 2023 году, а также о результатах контрольной проверки по обеспечению прав граждан, содержащихся в изоляторах временного содержания (ИВС) и иных местах принудительного содержания граждан. По словам Дмитрия Шахова, в 2022 году произошло значительное снижение жалоб на органы полиции почти в шесть раз, и такая тенденция сохраняется и в 2023 году.

Омбудсмен региона также поблагодарил Алексея Овсянникова за внимание к обеспечению прав жителей, которые пребывают в ИВС. Притом большее количество помещений ИВС в Псковской области соответствуют российским и международным нормам, добавил Дмитрий Шахов.

В завершение встречи Алексей Овсянников и Дмитрий Шахов пожелали продолжать и расширять дальнейшее сотрудничество.