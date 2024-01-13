Мать с ребёнком осталась без дома в Пустошкинском районе

16:28, 13 января 2024, ПАИ

Жилой дом сгорел в деревне Морозово Пустошкинского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка ПАИ».

В сгоревшем доме проживала женщина со своим ребёнком. В момент пожара они находились дома, но успели выбежать. Никто не пострадал.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.