Мать с ребёнком осталась без дома в Пустошкинском районе
Жилой дом сгорел в деревне Морозово Пустошкинского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка ПАИ».
В сгоревшем доме проживала женщина со своим ребёнком. В момент пожара они находились дома, но успели выбежать. Никто не пострадал.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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