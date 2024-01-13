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Происшествия

Пьющий сосед едва не устроил пожар в многоквартирном доме в Острове

Сегодня, 13 января, возгорание произошло в многоквартирном доме в Острове, на улице 25 Октября, д. 53. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Место происшествия. Фото здесь и далее: ПАИ

Жители дома почувствовали запах дыма и увидели возгорание в квартире соседа.

По прибытии пожарных было установлено, что произошло возгорание пищи. Пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

По словам соседей, мужчина уже не в первый раз горит. Хозяин спал в алкогольном опьянении и не открывал дверь.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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