Пьющий сосед едва не устроил пожар в многоквартирном доме в Острове
Сегодня, 13 января, возгорание произошло в многоквартирном доме в Острове, на улице 25 Октября, д. 53. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Жители дома почувствовали запах дыма и увидели возгорание в квартире соседа.
По прибытии пожарных было установлено, что произошло возгорание пищи. Пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
По словам соседей, мужчина уже не в первый раз горит. Хозяин спал в алкогольном опьянении и не открывал дверь.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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