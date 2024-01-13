99-й выпуск издания «Михайловская пушкиниана» доступен на сайте Пушкинского заповедника

21:40, 13 января 2024, ПАИ

На официальном сайте Пушкинского заповедника размещён новый, 99-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». Сборник, куда вошли материалы двух музейных научных конференций, получил название «О людях и вещах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Как конкретизировали в музее, конференции, о которых идёт речь, – это Михайловские Пушкинские чтения «…Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» (август 2023 года) и научная конференция памяти С. В. Ямщикова «Музей. Реставратор. Реставрация» (июль 2023 года).

Всего в книгу вошло более двадцати статей и заметок. Их авторы – исследователи литературы и культуры из обеих столиц, из Московской, Ленинградской (Суйда) и Псковской (Псков, Пушкинские Горы) областей.

Мотив воспоминаний о «бабушке московской», любимой бабушке поэта Марии Ганнибал, 205 лет со дня рождения которой отмечали как раз незадолго до начала конференции в «Михайловском», так или иначе объединяет значительную часть материалов первого раздела сборника. Здесь вообще много информации о представителях рода Пушкиных и Ганнибалов, в том числе о потомках поэта. Вошли в этот раздел и литературоведческие изыскания, в частности об интерпретации стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», о захаровском контексте в трагедии «Борис Годунов».

«Во втором, «реставрационном» разделе книги, – рассказывает редактор издания Ольга Бахтина, – читатель найдёт тексты о судьбе маленьких вещей (по аналогии с маленьким человеком в литературе). Эти предметы, вроде бы совершенно обыденные, камерные, частные, ничем особо не выдающиеся, как чашка или вышивка, могут стать отправной точкой для воссоздания важных подробностей большой истории. Ещё одна тема раздела – музейные коллекции в периоды исторических потрясений: их вынужденные путешествия и возвращение домой».

В этой части книги можно прочесть о коллекции географических карт в собрании Пушкинского заповедника (автор публикации – хранитель изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк) или об отдельных образцах декоративно-прикладного искусства из фондов «Михайловского», например о загадочной вышивке с изображением двух сердец, связанных цепью, по которой идёт котик, и надписью «1826», в своё время бывшей частью декоративной подушки в экспозиции дома-музея в «Тригорском» (автор – Елена Ступина, ведущий научный сотрудник музейных фондов «Михайловского»).

В заповеднике добавили, что бумажная версия книги объёмом 16,5 печатного листа, или 272 страницы, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение». Тираж сборника составил 150 экземпляров, распространяемых бесплатно. Однако на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» новую книгу могут свободно читать и скачивать все желающие. Издание доступно по ссылке, в разделе «Специалистам – Библиотека – Михайловская пушкиниана».