Жилой дом спасли пожарные в Стругах Красных

11:04, 14 января 2024, ПАИ

Жилой дом удалось спасти пожарным в Стругах Красных 13 января, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».











Возгорание в жилом доме №6А на улице Садовой произошло около 11 часов вечера. В момент пожара внутри находился мужчина, его госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

Предварительная причина возгорания – неисправное печное отопление.

Благодаря действиям пожарных спасён жилой дом и хозяйственные постройки. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.