Жилой дом спасли пожарные в Стругах Красных
Жилой дом удалось спасти пожарным в Стругах Красных 13 января, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Возгорание в жилом доме №6А на улице Садовой произошло около 11 часов вечера. В момент пожара внутри находился мужчина, его госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.
Предварительная причина возгорания – неисправное печное отопление.
Благодаря действиям пожарных спасён жилой дом и хозяйственные постройки. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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