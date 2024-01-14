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Происшествия

Жилой дом спасли пожарные в Стругах Красных

Жилой дом удалось спасти пожарным в Стругах Красных 13 января, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Пожарные спасли жилой дом в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Пожарные спасли жилой дом в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Пожарные спасли жилой дом в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Пожарные спасли жилой дом в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Пожарные спасли жилой дом в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Пожарные спасли жилой дом в Стругах Красных
    Фото: Телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Возгорание в жилом доме №6А на улице Садовой произошло около 11 часов вечера. В момент пожара внутри находился мужчина, его госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения.

Предварительная причина возгорания – неисправное печное отопление.

Благодаря действиям пожарных спасён жилой дом и хозяйственные постройки. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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