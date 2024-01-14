Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Феерическая комедия «Снежный вальс» пройдёт на сцене Дома офицеров 15 января

15 января в 19:00 на сцене Дома офицеров состоится гастрольный показ романтической комедии «Снежный вальс» по пьесе современного английского драматурга Питера Куилтера «Пленённые в снегу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Дома офицеров.

Фото организаторов



«Это яркая фееричная постановка режиссёра Олега Ильина, наполненная смехом, романтикой и возможностью вдохнуть немного снежного чуда!» – приоткрывают секрет успеха комедии организаторы.

Во время снежной бури в тёплый и уютный домик закоренелого холостяка Патрика, роль которого блестяще исполняет Ярослав Бойко, врывается энергичное и слегка безрассудное «чудо» по имени Джудит – великолепная Мария Порошина. Его не помнят соседи по улице, а её запоминают в любом магазине после первого посещения. Он стесняется своей работы, а она приходит в восторг, что в её жизни появился знакомый с такой профессией. Она любит рэп и тирамису, он – «Лунную сонату» и дорблю. Они настолько разные – два полюса, две противоположности, два мира, которые в обычной жизни никогда бы не встретились… Но! Их объединяют одиночество и снежная метель.

«Романтика в спектакле обильно приправлена юмором, самоиронией и неожиданными ходами. Они всё-таки будут вместе или не будут? Она уйдёт от него в снежный буран или останется? Вот сейчас он её поцелует… но! Но он её не целует. Может быть, потом? Может быть, она поцелует его? Это непредсказуемо… и пусть это останется тайной до самого финала», – держат накал эмоций организаторы постановки.

Продолжительность – два часа с антрактом.

Билеты – в кассе и по ссылке.

12+

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 января 2024

Феерическая комедия «Снежный вальс» пройдёт на сцене Дома офицеров 15 января
14 января 2024

Более 3 млрд заработала в прокате снятая под Псковом комедия «Холоп-2»
13 января 2024

Псковская библиотека «Радуга» приглашает на встречу с автором медиапроектов о природе Зауралья
13 января 2024

Выставка полотен псковского Рембрандта открылась в библиотеке на Конной в Пскове
12 января 2024

Кинопросмотр фильма «Блокадный футбол» состоится в псковской библиотеке
12 января 2024

Большой рождественский концерт проходит в Великих Луках
12 января 2024

«Сказочный лес» в Пскове завершает свою работу 15 января
12 января 2024

Исторический квиз пройдёт в Изборском музее-заповеднике 13 января

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...