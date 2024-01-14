Феерическая комедия «Снежный вальс» пройдёт на сцене Дома офицеров 15 января

16:25, 14 января 2024, ПАИ

15 января в 19:00 на сцене Дома офицеров состоится гастрольный показ романтической комедии «Снежный вальс» по пьесе современного английского драматурга Питера Куилтера «Пленённые в снегу». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Дома офицеров.





«Это яркая фееричная постановка режиссёра Олега Ильина, наполненная смехом, романтикой и возможностью вдохнуть немного снежного чуда!» – приоткрывают секрет успеха комедии организаторы.

Во время снежной бури в тёплый и уютный домик закоренелого холостяка Патрика, роль которого блестяще исполняет Ярослав Бойко, врывается энергичное и слегка безрассудное «чудо» по имени Джудит – великолепная Мария Порошина. Его не помнят соседи по улице, а её запоминают в любом магазине после первого посещения. Он стесняется своей работы, а она приходит в восторг, что в её жизни появился знакомый с такой профессией. Она любит рэп и тирамису, он – «Лунную сонату» и дорблю. Они настолько разные – два полюса, две противоположности, два мира, которые в обычной жизни никогда бы не встретились… Но! Их объединяют одиночество и снежная метель.

«Романтика в спектакле обильно приправлена юмором, самоиронией и неожиданными ходами. Они всё-таки будут вместе или не будут? Она уйдёт от него в снежный буран или останется? Вот сейчас он её поцелует… но! Но он её не целует. Может быть, потом? Может быть, она поцелует его? Это непредсказуемо… и пусть это останется тайной до самого финала», – держат накал эмоций организаторы постановки.

Продолжительность – два часа с антрактом.

Билеты – в кассе и по ссылке.

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