Десять пожаров произошло в Псковской области за выходные

14:54, 15 января 2024, ПАИ

Десять пожаров произошло в Псковской области за минувшие выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

В частности, дачный дом сгорел в садовом некоммерческом товариществе «Ветеран» Псковского района. Вызов поступил в 10:33 13 января. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.

Кроме того, из-за этого же в 13:55 жилой дом сгорел в деревне Морозово Пустошкинского района. Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку.

Также хозпостройка сгорела на улице Озёрной в деревне Кислово Великолукского района. Вызов поступил в 19:40. Предположительно пожар начался из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ещё один дом загорелся в этот день в 22:30 на улице Садовой в Стругах Красных. При пожаре пострадал 82-летний мужчина. Его доставили в медицинское учреждение. Возгорание предположительно случилось из-за неисправности печного оборудования. Пожарным удалось спасти одного человека, две хозпостройки и баню.

Помимо прочего, хозпостройка сгорела в деревне Криплянка Великолукского района. Вызов поступил в 23:10. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.

Также жилой дом сгорел в деревне Стеревнево Усвятского района 14 января в 5:26. На данный момент причина произошедшего устанавливается. Пожарным удалось спасти три хозпостройки.

В этот же день в 10:49 пожарным поступил вызов о пожаре на улице Тайловский Бор в деревне Новые Бутырки Печорского района. По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы отопительной печи.

Кроме того, в 13:44 жилой дом сгорел в деревне Ярцево Новосокольнического района. Предположительно пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Сотрудникам МЧС удалось спасти две хозяйственные постройки.

По этой же причине в жилом доме в деревне Зайцево Бежаницкого района сгорела сажа в дымоходе.

А на улице 3-й Ударной Армии в Себеже загорелась хозпостройка. Вызов поступил в 18:29. По итогам происшествия огонь лишь повредил потолок строения. Возгорание предположительно случилось из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Пожарные спасли жилой дом и постройку.