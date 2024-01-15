Итоги волейбольного турнира «Старый Новый год – 2023» обсуждают в медиацентре ПАИ

15:06, 15 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция по итогам турнира по волейболу «Старый Новый год – 2023» среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 января.

Кто из псковских спортсменов принимал участие в турнире, какие результаты показали псковичи, на что повлияют результаты турнира, рассказывает тренер-преподаватель спортивной школы «Бригантина» Сергей Иванов.