Житель Острова осуждён за избиение жены

14:22, 15 января 2024, ПАИ

Житель Острова осуждён за избиение жены, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.



19 сентября 2023 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с супругой и несколько раз ударил ее по голове. Подсудимый с предъявленным ему обвинением согласился. При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств по делу судом не установлено.



Поскольку настоящее преступление совершено мужчиной во время не отбытого им наказания по приговору суда за ранее совершенное аналогичное преступление, окончательное наказание судом назначено по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания в виде ограничения свободы по предыдущему приговору.

Судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, ему назначено наказание в виде 9 месяцев ограничения свободы.

На период отбывания наказания ему установлены следующие ограничения: не менять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа; не выезжать за пределы территории муниципального образования «Островский район» без согласия специализированного государственного органа. На мужчину также возложена обязанность – раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.