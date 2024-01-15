Полицейские раскрыли гаражную кражу в Пскове, которая произошла несколько лет назад

15:12, 15 января 2024, ПАИ

Псковские полицейские раскрыли кражу, которая произошла в Пскове несколько лет назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 5 сентября 2021 года в Пскове в гараже в переулке Машиниста неизвестные разобрали заднюю стену. Они украли из гаража комплект летней резины, бензопилу, инструменты, газогенератор, туристическую палатку, резиновую лодку и другие вещи. Всего злоумышленники похитили имущество почти на 90 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Полицейские установили двух подозреваемых. Ими оказались безработные псковичи – 43-летний мужчина и 37-летняя женщина.

На данный момент выясняется их возможная причастность к другим преступлениям.