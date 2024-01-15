Безработный житель Палкинского района обокрал дачу пенсионера
Безработный житель Палкинского района обокрал дачу пенсионера из Санкт-Петербурга. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Палкинском районе в полицию обратился 74-летний житель Санкт-Петербурга и рассказал, что вечером 29 декабря неизвестный проник в его дачный дом в деревне Дулово и похитил оттуда имущество.
Злоумышленник выставил стекло из окна, проник в дом и украл радиоприёмник, спортивную сумку, а также другое имущество и продукты.
Полицейским удалось установить подозреваемого в совершении этого преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 44-летний житель Палкинского района. Он признался в содеянном. Также во время обыска полицейские изъяли у него похищенное имущество.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Проводится расследование.
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