Пропавшего в канун Нового года пенсионера разыскивают в Псковской области

15:45, 15 января 2024, ПАИ

Пропавшего 68-летнего мужчину разыскивают в Псковской области. Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Великим Лукам.

Известно, что 31 декабря 2023 года 68-летний Виктор Ларионов ушёл из дома на улице Проектной в Великих Луках.

Пенсионер был одет в чёрные куртку, джинсы, берцы, вязаную шапку, рубашку в синюю клетку.

Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавый, стриженный коротко.

При себе он имел документы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Виктора Ларионова, просят обратиться в дежурную часть по номерам (8 8115) 35-27-94 или 8-911-883-38-83.