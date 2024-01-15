Более двух миллионов рублей недосчитались жители Псковской области после звонков мошенников
Более двух миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Пыталово, Себежского и Великолукского районов после разговора с телефонными мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. В частности, они предлагали псковичам защитить сбережения, но впоследствии завладели их деньгами.
Другим жителям региона махинаторы предлагали дополнительный заработок в интернете. А некоторые недосчитались денег при попытке покупки или продажи товаров на интернет-сайтах.
Кроме того, мошенники ввели в заблуждение пенсионерку, заявив, что её родственница якобы за совершенное ДТП может быть привлечена к уголовной ответственности.
Всего после общения со злоумышленниками жители Псковской области лишились более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
Более двух миллионов рублей недосчитались жители Псковской области после звонков мошенников