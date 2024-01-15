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Общество

В каждой второй компании Пскова ищут новых сотрудников через рекомендации

В каждой второй компании Пскова действуют реферальные рекрутинговые программы. Такие данные следуют из опроса, который провели специалисты сервиса по поиску работы SuperJob.

По мнению специалистов, всё дело в кадровом голоде, который и заставляет работодателей задействовать самые разные каналы привлечения кандидатов. В 33 % компаний реферальные рекрутинговые программы действуют на все вакансии компании, еще в 17% — только на некоторые позиции.

Ранее сообщалось, что 4 из 10 компаний Пскова сегодня применяют рекрутинговые реферальные программы. За год их количество выросло в 1,5 раза. Также псковские работодатели и активные граждане оценили важность красоты и возраста при трудоустройстве.

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