Великолукский печник заплатит за сгоревшую баню

13:14, 16 января 2024, ПАИ

Великолукский городской суд обязал печника выплатить компенсацию за сгоревшую баню. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что печник построил баню с нарушениями, а через несколько месяцев в ней произошёл пожар. Баня выгорела изнутри, огонь уничтожил кровлю постройки и находившееся внутри имущество. Владелец бани после пожара обратился в суд.

После двух проведённых экспертиз суд установил, что баня построена с нарушениями требований пожарной безопасности, что и стало причиной возгорания. Теперь печник должен выплатить более трёх миллионов рублей в качестве компенсации.