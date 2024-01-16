Псковские единороссы поставили свои подписи в поддержку Владимира Путина

17:01, 16 января 2024, ПАИ

Члены Псковского городского отделения партии «Единая Россия», а также его секретарь Валерий Филимонов сегодня, в единый день сбора подписей партии, поставили свои подписи в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, передаёт корреспондент ПАИ.

С 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России работают на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» в муниципалитетах Псковской области. Сейчас пункты сбора подписей на базе общественных приёмных «Единой России» по всей области работают с 10:00 до 17:00. В торговых центрах Пскова и Великих Лук работают в то же время, что и раньше, – с 17:00 до 20:00.

Поставить подпись в поддержку Владимира Путина можно также в региональном штабе кандидата, в региональных отделениях ОНФ, а также в мобильных точках сбора подписей.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта, а само голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. В Псковской области также будет применено дистанционное электронное голосование.

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.