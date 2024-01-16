Три человека пострадали в крупном ДТП под Стругами Красными
Столкновение трёх автомобилей – Mercedes и двух «Газелей» – произошло на 208-м километре между деревнями Лудони и Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
В результате ДТП пострадали три человека, один из них в тяжёлом состоянии.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, сотрудники ГИБДД и пожарные подразделения.
Пострадавшим помощь оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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