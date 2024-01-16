Три человека пострадали в крупном ДТП под Стругами Красными

14:29, 16 января 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей – Mercedes и двух «Газелей» – произошло на 208-м километре между деревнями Лудони и Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















В результате ДТП пострадали три человека, один из них в тяжёлом состоянии.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, сотрудники ГИБДД и пожарные подразделения.

Пострадавшим помощь оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.