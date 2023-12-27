Псковичи смогут подать заявку на ДЭГ с 29 января

17:41, 27 декабря 2023, ПАИ

Подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании во время президентских выборов в 2024 году можно будет с 29 января. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«С 29 января по 11 марта открывается возможность регистрации подачи заявки на ДЭГ. Вы подаёте заявку на ДЭГ через портал «Госуслуги», а 15-17 марта вы голосуете на сайте vybory.gov.ru», – отметил Игорь Сопов.

Кроме того, если человек подаёт заявку на ДЭГ, но потом решает прийти на участок, ему нужно будет её отозвать. «Если вы в январе планируете и подаёте заявку на ДЭГ, но потом передумываете и собираетесь прийти на участок, вы можете до 11 марта до 00:00 отозвать эту заявку. Тогда вы остаётесь в списках избирателей, и мы вас не вычеркиваем. После 11 марта это будет сделать невозможно», – заключил председатель избирательной комиссии региона.