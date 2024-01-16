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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах

Дом № 18 на улице Детской загорелся в Печорах, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние здания.

По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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