Пожарные ликвидируют возгорание дома в Печорах
Дом № 18 на улице Детской загорелся в Печорах, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание и не допускают распространения огня на соседние здания.
По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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