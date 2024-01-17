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Общество

35% псковичей не успели отдохнуть за новогодние праздники

35% псковичей считают, что не успели как следует отдохнуть во время недавних каникул. Такие данные приводит пресс-служба hh.ru Северо-Запада по итогам опроса.

Более того, праздниками, которые вызывают больше всего стресса, респонденты считают новогодние (16%), а точнее первую неделю января. Причиной этому стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 30%, а 33% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.

Между тем порядка 43% уже начали искать новую работу. «Самыми активными с точки зрения поиска работы в начале января оказались продавцы, курьеры, администраторы, водители, преподаватели, а также программисты и разработчики», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

При этом псковичи сформировали мнение о том, как стоит распределять выходные. Так, каждый второй (49%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. Например, 12% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 10% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 18% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года.

А треть опрошенных (31%) в целом замечает, что без праздничных выходных жизнь бы их расстраивала, а работа бы превратилась в рабство. А вот 12% отмечают, что не помнят, как полезно проводили праздничные выходные, потому их пересмотр никак не повлиял бы на них.

Ранее сообщалось, что премии по итогам года получили 36% псковичей.

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