Псковичи активизировались в поиске работы и подработки

08:36, 12 января 2024, ПАИ

У жителей Псковской области в начале года проявляется достаточно активная карьерная позиция. Так, за последние тридцать дней более 9 тыс. местных жителей обновили свои резюме, сообщает hh.ru. Из них более 39% указали, что уже рассматривают предложения о работе. А более 2,5 тыс. соискателей за последний месяц уже успели сменить работу и вышли на новое место.

Одними из самых активных с точки зрения размещения новых резюме за последний месяц в Псковской области оказались работники сферы продаж (на них приходится 18% от всего объема резюме на рынке труда или каждый пятый соискатель в регионе). Также в топ самых активных соискателей вошли рабочие Псковской области (16%), обслуживающий персонал (16%). Находятся в активном поиске работы и новых проектов административный персонал (13%) и айтишники (9%), а также транспортники (13%) и строители (11% новых резюме). Чуть менее активны, но тоже выходят на рынок труда маркетологи и пиарщики (8%). Работники розничной торговли оказались на последнем месте топа с 7% обновленных резюме.